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18:06 (мск), источник: Nur.kz

В горах Алматинской области нашли пропавшего 7-летнего мальчика

Семилетний мальчик, пропавший 4 дня назад в Алматинской области, разыскан и возвращен родителям, сообщили NUR.KZ в пресс-службе ДВД региона.

Источник: Nur.kz

По информации полиции, 2 апреля в дежурную часть Кабанбайского отдела полиции Алакольского РОВД обратился житель села Ашим, сообщивший об исчезновении 7-летнего Абилкаира Сеитжанулы.

На розыск ребенка был брошен весь личный состав алакольской районной полиции, к которому подключились военнослужащие, кинологи пограничного отряда, спасатели, розыскники областной криминальной полиции, а также волонтеры из числа местных жителей и работников общеобразовательных школ.

При проведении поисковых мероприятий были отработаны различные версии исчезновения подростка.

С использованием служебно-розыскных собак осуществлена проческа местности с захватом берегов близ расположенных рек, отдаленных фермерских хозяйств, заброшенных домов, чердаков и подвалов.

При содействии водолазов были осмотрены русла рек. Проверены автовокзалы, увеселительные заведения и т. д. В розыске был также задействован вертолет.

7-летнего Абилкаира удалось разыскать в горной местности в одном из фермерских хозяйств, расположенных в 3−4 км от села Ашим.

Каким образом ребенок там оказался, в ДВД не уточнили.

В настоящее время он уже возвращен в родительский дом, сообщили в полиции.

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