В горах Алматинской области нашли пропавшего 7-летнего мальчика
Семилетний мальчик, пропавший 4 дня назад в Алматинской области, разыскан и возвращен родителям, сообщили NUR.KZ в
Семилетний мальчик, пропавший 4 дня назад в Алматинской области, разыскан и возвращен родителям, сообщили NUR.KZ в
По информации полиции, 2 апреля в дежурную часть Кабанбайского отдела полиции Алакольского РОВД обратился житель села Ашим, сообщивший об исчезновении 7-летнего Абилкаира Сеитжанулы.
На розыск ребенка был брошен весь личный состав алакольской районной полиции, к которому подключились военнослужащие, кинологи пограничного отряда, спасатели, розыскники областной криминальной полиции, а также волонтеры из числа местных жителей и работников общеобразовательных школ.
При проведении поисковых мероприятий были отработаны различные версии исчезновения подростка.
С использованием
При содействии водолазов были осмотрены русла рек. Проверены автовокзалы, увеселительные заведения
7-летнего Абилкаира удалось разыскать в горной местности в одном из фермерских хозяйств, расположенных в 3−4 км от села Ашим.
Каким образом ребенок там оказался, в ДВД не уточнили.
В настоящее время он уже возвращен в родительский дом, сообщили в полиции.