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18:46 (мск), источник: РБК

В США недалеко от Вашингтона разбился военный истребитель F-16

В американском штате Мэриленд недалеко от базы Эндрюз потерпел крушение военный истребитель F-16. Об этом сообщил представитель военных США, передает Reuters. Сама база находится примерно в 6−8 км от границы округа Колумбия.

Источник: AP 2017

По его словам, пилот успел катапультироваться. Самолет потерпел крушения в около десяти километрах от базы.

Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на представителя экстренных служб самолет разбился в лесистой местности недалеко от дороги Temple Hills Road в округе Принс-Джорджес. Дома живущих неподалеку от места падения самолета людей были эвакуированы, а некоторые дороги перекрыты.

По словам представителя пожарной службы, пилота забрал военный вертолет, и он был доставлен в госпиталь. В каком состоянии был пилот — неизвестно. Телеканал CNN со ссылкой на представителя военных сообщал, что пилот приземлился в «безлюдной зоне» и с ним «все в порядке».

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