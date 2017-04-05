В США недалеко от Вашингтона разбился военный истребитель F-16

По его словам, пилот успел катапультироваться. Самолет потерпел крушения в около десяти километрах от базы.

Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на представителя экстренных служб самолет разбился в лесистой местности недалеко от дороги Temple Hills Road в округе Принс-Джорджес. Дома живущих неподалеку от места падения самолета людей были эвакуированы, а некоторые дороги перекрыты.