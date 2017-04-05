В Петербурге задержали седьмого подозреваемого в вербовке террористов

Ранее в среду СК сообщил о задержании в Северной столице шести граждан из республик Средней Азии за содействие террористической деятельности.

Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро

«Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “содействие террористической деятельности”. Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны 7 граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии «для совершения преступлений террористической направленности» и вовлекали их в деятельность «Нусры» и ИГ. Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России.