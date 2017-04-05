В Петербурге задержали седьмого подозреваемого в вербовке террористов
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В
Ранее в среду СК сообщил о задержании в Северной столице шести граждан из республик Средней Азии за содействие террористической деятельности.
«Главным следственным управлением СК России по городу
По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в
Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
* Террористическая организация, запрещенная в России.