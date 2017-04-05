Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила о травле в свой адрес
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Балласт сброшен. Олимпийская сборная без Малышко и Слепцовой
Василий Березуцкий: Россия — абсолютно средняя сборная
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минчанин украл у пенсионера рюкзак с $6 тыс

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин со знакомыми украл рюкзак соседа-пенсионера с $6 тыс. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Заводское РУВД Минска поступило сообщение от жителя района о том, что неизвестные лица украли рюкзак с крупной суммой денег. Потерпевшим оказался 76-летний мужчина, который в тот день собирался с сыном выехать на дачный участок. Собрав вещи (три ящика, две сумки и рюкзак), мужчина стал выносить их на улицу, оставив часть у лифта на первом этаже. Вернувшись в подъезд, мужчина не обнаружил рюкзака, в котором находились $6 тыс.

Сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались трое неработающих жителей Минска. Один из них, 55-летний мужчина, оказался жителем квартиры на первом этаже подъезда. Двое других пришли к нему гости. Употребив спиртное, один из злоумышленников направился на лестничную площадку. Увидев рюкзак, забрал его, чтобы проверить содержимое. Обнаружив крупную сумму денег, поспешил к знакомым. Мужчины поровну разделили деньги. В момент задержания у них были обнаружены денежные средства. В итоге удалось вернуть владельцу $5,5 тыс. Один из задержанных успел потратить часть денег на покупку мобильного телефона и трех комплектов женского белья для своей знакомой.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
Найден простой способ обратить старение
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
Экспертиза подтвердила личность террориста в Петербурге
Стала известна дата визита Тиллерсона в Москву
Машинист взорванного поезда получил награду за спасение людей
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина
В Петербурге задержали седьмого вербовщика в ряды террористов
Недалеко от Вашингтона разбился военный истребитель F-16
Спорт
Балласт сброшен. Олимпийская сборная без Малышко и Слепцовой Нужен ли сборной главный тренер, кто усилит штаб женской команды, сработаются ли Падин и Гросс и почему нет в составе Кайшевой
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь