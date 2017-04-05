Минчанин украл у пенсионера рюкзак с $6 тыс

В Заводское РУВД Минска поступило сообщение от жителя района о том, что неизвестные лица украли рюкзак с крупной суммой денег. Потерпевшим оказался 76-летний мужчина, который в тот день собирался с сыном выехать на дачный участок. Собрав вещи (три ящика, две сумки и рюкзак), мужчина стал выносить их на улицу, оставив часть у лифта на первом этаже. Вернувшись в подъезд, мужчина не обнаружил рюкзака, в котором находились $6 тыс.

Сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались трое неработающих жителей Минска. Один из них, 55-летний мужчина, оказался жителем квартиры на первом этаже подъезда. Двое других пришли к нему гости. Употребив спиртное, один из злоумышленников направился на лестничную площадку. Увидев рюкзак, забрал его, чтобы проверить содержимое. Обнаружив крупную сумму денег, поспешил к знакомым. Мужчины поровну разделили деньги. В момент задержания у них были обнаружены денежные средства. В итоге удалось вернуть владельцу $5,5 тыс. Один из задержанных успел потратить часть денег на покупку мобильного телефона и трех комплектов женского белья для своей знакомой.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.