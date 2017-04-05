Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

По ее словам, в ближайшее время пройдет процедура опознания Джалилова с участием его родителей. Следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», направили на взрывотехническую экспертизу. Она определит тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

Как заявила представитель Следственного комитета, на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова.

«По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на “Площади Восстания”, но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы», — добавила Петренко.

Взрыв в петербургском метро прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии. В 2011 году он получил российский паспорт.