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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, подтвердили экспертизой ДНК, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, в ближайшее время пройдет процедура опознания Джалилова с участием его родителей. Следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Также удалось выяснить личности всех погибших.

Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича.
Светлана Петренко
Официальный представитель СК

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», направили на взрывотехническую экспертизу. Она определит тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

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Как заявила представитель Следственного комитета, на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова.

«По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на “Площади Восстания”, но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы», — добавила Петренко.

Взрыв в петербургском метро прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии. В 2011 году он получил российский паспорт.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Смертника из метро Петербурга проверят на связи с террористами
11:42 (мск)© Ньюстюб
Теракт в петербургском метро
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