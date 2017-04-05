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21:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге на ребенка набросился пес со стройки

Охранники собаку «не признали».

В Екатеринбурге вблизи ЖК «Квартал Новаторов», который возводит компания «Брусника», принадлежащий строителям пес набросился на ребенка. Происшествие случилось 5 апреля.

По словам очевидицы, не пожелавшей раскрывать имя, она гуляла со своими собаками, когда увидела, как «огромный монстр» начал хватать за одежду девочку лет 10: «Тут моя мелочь залаяла, и монстр переключился на нас. Я с трудом, отбилась с помощью палки».

Получить телефон прораба екатеринбурженке, пришедшей чуть позже в поисках справедливости на стройку, не удалось — на защиту его спокойствия встала охрана. «Больше всего меня возмутило поведение начальника охраны, который так кричал на меня, что забрызгал мне все лицо слюной. Его от меня даже оттаскивал охранник», — рассказала девушка «Уралинформбюро».

Собеседницу агентства пытались убедить, что собака не имеет к стройке никакого отношения, однако, как отмечает сама екатеринбурженка, этого пса она на протяжении нескольких месяцев видела на территории возводимого жилого комплекса.

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