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19:02 (мск), источник: Интерфакс

Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга идентифицировало личности всех 13 погибших, экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова.
Светлана Петренко
Официальный представитель СК

Она отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

«В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения», — сказала Петренко.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Теракт в петербургском метро
Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро
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