Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро

К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова.

Она отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

«В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения», — сказала Петренко.