В Италии уфимка выбросила в море чемодан с телом своей дочери

Как стало известно «Вестям», погибшей оказалась 27-летняя Екатерина Лактионова, бывшая студентка Башкирского государственного университета. Девушка несколько лет жила в Италии, работала моделью. Она погибла от последствий анорексии — на момент смерти она весила всего 35 килограммов.

«РИА Новости» сообщили, что чемодан с ее телом выбросила в море ее мама. По словам 48-летней россиянки, таким образом она хотела «стереть всякое воспоминание» о дочери.

Страшную находку обнаружили 25 марта. Представители российского посольства в Риме направили запрос итальянским властям — чтобы подтвердить личность и гражданство погибшей.