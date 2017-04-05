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21:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Италии уфимка выбросила в море чемодан с телом своей дочери

Чемодан с телом уфимки выбросила в море ее мать в итальянском порту Римини. Происшествие вызвало широкий резонанс как за рубежом, так и в России.

Как стало известно «Вестям», погибшей оказалась 27-летняя Екатерина Лактионова, бывшая студентка Башкирского государственного университета. Девушка несколько лет жила в Италии, работала моделью. Она погибла от последствий анорексии — на момент смерти она весила всего 35 килограммов.

«РИА Новости» сообщили, что чемодан с ее телом выбросила в море ее мама. По словам 48-летней россиянки, таким образом она хотела «стереть всякое воспоминание» о дочери.

Страшную находку обнаружили 25 марта. Представители российского посольства в Риме направили запрос итальянским властям — чтобы подтвердить личность и гражданство погибшей.

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