В Минске из грузовика выпала корова
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Минске корова выпала из грузовика на проезжую часть прямо во время движения, сообщает агентство Sputnik. Беларусь.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Минске корова выпала из грузовика на проезжую часть прямо во время движения, сообщает агентство Sputnik. Беларусь.
Инцидент произошел на улице Кижеватова. «Побег» животного из грузового автомобиля зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.
Позднее корову удалось поймать в одном из близлежащих дворов. В операции приняли участие сотрудники МЧС.