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21:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП: На трассе Уфа — Челябинск два грузовика раздавили «Нексию»

Все, кто был в легковушке — погибли на месте.

Чудовищная авария произошла накануне, 4 апреля, на 1722 км трассы Москва — Челябинск, на границе с Башкирией. Момент столкновения снял видеорегистратор одного из участников ДТП: водитель «Дэу Нексия» вышел на обгон, проигнорировав запрещающий знак, и на большой скорости влетел в «Камаз», после чего иномарку отбросила на попутный «Даф».

От мощного удара легковушку сплющило — шансов на выживание у водителя и пассажира «Нексии» не оставалось.

— Водитель легковушки 1972 года рождения, стаж с 2009 года, привлекался за нарушения ПДД один раз. Погиб на месте, как и его пассажир 1970 года рождения, — отметили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Челябинской области. По факту проводится доследственная проверка.

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