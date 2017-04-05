Смертельное ДТП: На трассе Уфа — Челябинск два грузовика раздавили «Нексию»
Все, кто был в легковушке — погибли на месте.
Все, кто был в легковушке — погибли на месте.
Чудовищная авария произошла накануне, 4 апреля, на 1722 км трассы Москва — Челябинск, на границе с Башкирией. Момент столкновения снял видеорегистратор одного из участников ДТП: водитель «Дэу Нексия» вышел на обгон, проигнорировав запрещающий знак, и на большой скорости влетел в «Камаз», после чего иномарку отбросила на попутный «Даф».
От мощного удара легковушку сплющило — шансов на выживание у водителя и пассажира «Нексии» не оставалось.
— Водитель легковушки 1972 года рождения, стаж с 2009 года, привлекался за нарушения ПДД один раз. Погиб на месте, как и его пассажир 1970 года рождения, — отметили в