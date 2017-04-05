Полиция проверяет бесхозный предмет на станции метро «Тушинская»
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют бесхозный предмет, обнаруженный в среду вечером на станции «Тушинская»
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют бесхозный предмет, обнаруженный в среду вечером на станции «Тушинская»
«На платформе второго пути станции “Тушинская” найден бесхозный предмет. Место находки огорожено, работают кинологи», — сказал собеседник агентства.
По его словам, линия метро продолжает работать в штатном режиме.