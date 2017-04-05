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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет бесхозный предмет на станции метро «Тушинская»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют бесхозный предмет, обнаруженный в среду вечером на станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«На платформе второго пути станции “Тушинская” найден бесхозный предмет. Место находки огорожено, работают кинологи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, линия метро продолжает работать в штатном режиме.

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