Воронежский адвокат заплатит 400 тыс рублей за попытку дать взятку следователю
Воронежский суд вынес приговор 30-летнему адвокату. Он обвинялся в покушение на дачу взятки следователю Следственного комитета.
Воронежский суд вынес приговор 30-летнему адвокату. Он обвинялся в покушение на дачу взятки следователю Следственного комитета.
По данным следствия и суда, незадолго до Нового года адвокат обратился к следователю одного из районных отделов Следственного комитета Воронежа. Он просил решить вопрос о возбуждении дела по результатам проводимой процессуальной проверки. Юрист обещал передать представителю власти деньги. Однако последний отказался от взятки и предупредил адвоката об уголовной ответственности.
Несмотря на произошедшее, адвокат
— На предварительном следствии адвокат признал вину. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств денежные купюры, переданные адвокатом в качестве взятки, допрошены свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанного преступления. В адрес Президента адвокатской палаты Воронежской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, — сообщили в
На днях суд приговорил мужчин к 400 тысячам рублей штрафа. Средства будут перечислены в доход государства.