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11:50 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский адвокат заплатит 400 тыс рублей за попытку дать взятку следователю

Воронежский суд вынес приговор 30-летнему адвокату. Он обвинялся в покушение на дачу взятки следователю Следственного комитета.

По данным следствия и суда, незадолго до Нового года адвокат обратился к следователю одного из районных отделов Следственного комитета Воронежа. Он просил решить вопрос о возбуждении дела по результатам проводимой процессуальной проверки. Юрист обещал передать представителю власти деньги. Однако последний отказался от взятки и предупредил адвоката об уголовной ответственности.

Несмотря на произошедшее, адвокат все-таки сумел передать следователю 50 тысяч рублей. Свидетелями этого стали сотрудники ФСБ. Как выяснилось позже, обвиняемый собирался передать представителю СК такую же сумму денег после возбуждения уголовного дела.

— На предварительном следствии адвокат признал вину. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств денежные купюры, переданные адвокатом в качестве взятки, допрошены свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанного преступления. В адрес Президента адвокатской палаты Воронежской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

На днях суд приговорил мужчин к 400 тысячам рублей штрафа. Средства будут перечислены в доход государства.

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