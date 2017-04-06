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08:50 (мск), источник: Новости Воронежа

Пожар в девятиэтажке Воронежа тушили 12 спасателей

По предварительным данным, есть пострадавший.

Вечером в среду, 5 апреля, в Воронеже произошел пожар в девятиэтажке № 9 на улице Шендрикова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19:08. Приехавшие спасатели уже в 19:33 потушили пламя.

«В результате пожара в квартире огонь повредил домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — сообщают в региональном МЧС. — По оперативной информации, есть пострадавший».

На месте пожара работали 12 спасателей. Причину возгорания выясняют.

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