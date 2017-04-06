В Рязанской области автобус столкнулся с грузовиком
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщает в ночь на четверг МЧС России.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщает в ночь на четверг МЧС России.
«В 23.20 (мск) на 215-м км федеральной автомобильной дороги М-6 “Каспий” произошло
На место для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали спасатели Михайловского
«К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 5 единиц техники», — сообщает МЧС.