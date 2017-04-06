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02:50 (мск), источник: РИА Новости

В Рязанской области автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщает в ночь на четверг МЧС России.

Источник: РИА Новости

«В 23.20 (мск) на 215-м км федеральной автомобильной дороги М-6 “Каспий” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии имеются пострадавшие, госпитализированы в лечебные учреждения Михайловского района», — говорится в сообщении.

На место для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали спасатели Михайловского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России и другие службы экстренного реагирования.

«К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 5 единиц техники», — сообщает МЧС.

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