Преступник сбежал из колонии-поселения в Приморье

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Осужденный сбежал ночью из колонии-поселения, расположенной в поселке Приморском Хасанского района. В настоящее время ГУФСИН проводит розыскные мероприятия, всех, кто, что-либо знает, просят помочь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

«ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Петрова Виталия Владимировича, 1983 года рождения, отбывавшего наказание в колонии-поселении КП-26 и покинувшего исправительное учреждение. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения Петрова В. В», — сообщает ГУФСИН.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Петрова В. В., сообщите в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305−327, 2305−447, дежурная часть 8 (423) 2305−311, 02 или в ближайшее отделение полиции.