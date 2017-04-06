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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Угольной пылью Находки занимаются в Москве

Сложности в защите прав жителей приморского города Находки дышать чистым воздухом были связаны с отсутствием соответствующих нормативов — об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова на заседании комиссии в Госдуме.

Источник: ДЕЙТА

Она напомнила, что перевалкой подобных грузов в стране ранее занимались только специализированные порты.

По мнению Анны Поповой, «В советское время у нас был, и сейчас это сохраняется, норматив исключительно для работников — шахтеров, для тех, кто имеет пыль в воздухе рабочей зоны. Не было необходимости нормировать угольную пыль в атмосферном воздухе в жилой застройке, потому что такого не было никогда», — отметила глава Роспотребнадзора.

Сегодня в Находке открытой перевалкой угля занимаются 12 стивидорных компаний. Отсутствие адекватных мер защиты окружающей среды осложнило экологию Находки.

Причина того, что происходит сегодня в Находке и других портах страны, где отгружают уголь — уход государства от регулирования размещения того или иного объекта. Роспотребнадзор не выдает экспертных заключений или разрешений на это — прозвучало на заседании комиссии в Госдуме.

«По факту, что не запрещено, то разрешено», — сказала Анна Попова.

Впрочем, главный санитарный врач сообщила, что сейчас Роспотребнадзор оперативно создал и уже две недели применяет в Приморье методику измерения и нормирования угольной пыли в жилых зонах.

Она также добавила, что за прошедшие три месяца территориальное управление Роспотребнадзора во Владивостоке пять раз обращалось в суд с требованием приостановить деятельность объектов — нарушителей.

«Суд не приостановил ни разу, ограничившись наложением штрафов», — отметила Анна Попова.

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