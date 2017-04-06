Два человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП в Рязанской области

«В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. По последним данным, 31 пассажир автобуса доставлен в Михайловскую ЦРБ, из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести», — уточнили в службе.

Как уточнили ТАСС, ДТП произошло в результате лобового столкновения автобуса, следовавшего из Москвы в Элисту, и фуры марки MAN.

В настоящее время транспорт следует в объезд места аварии, затора на федеральной трассе нет.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, авария произошла 5 апреля в 23.20 мск. К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники.