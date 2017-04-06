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03:27 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста погибли, еще 31 пассажир госпитализирован в результате ДТП в среду поздно вечером на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Михайловского района.

«В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. По последним данным, 31 пассажир автобуса доставлен в Михайловскую ЦРБ, из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести», — уточнили в службе.

Как уточнили ТАСС, ДТП произошло в результате лобового столкновения автобуса, следовавшего из Москвы в Элисту, и фуры марки MAN.

В настоящее время транспорт следует в объезд места аварии, затора на федеральной трассе нет.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, авария произошла 5 апреля в 23.20 мск. К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники.

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