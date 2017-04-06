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03:19 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестные ранили троих сотрудников Росгвардии в Астрахани

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Три сотрудника Росгвардии ранены в Астрахани в ходе оперативных мероприятий, предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейских 4 апреля, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы управления МВД России по Астраханской области Петр Русанов.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии, по предварительным данным, машину “Рено”. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы», — сказал Русанов.

Он уточнил, что нападение произошло в 1:40 (0:40 мск) в Ленинском районе Астрахани.

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По его словам, предполагается, что данное нападение совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских.

Ранее неизвестные в Астрахани несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Полицейские скончались на месте, а нападавшие забрали их табельное оружие и скрылись. Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП. Известно, что нападавшие передвигались на «Газели».

По факту убийства двух патрульных возбуждено уголовное дело по ст.317, п."б ч.4 ст. 226, ч.2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин отметил, что напавшие — группа радикальных исламистов-вахаббитов.

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