Неизвестные ранили троих сотрудников Росгвардии в Астрахани

Он уточнил, что нападение произошло в 1:40 (0:40 мск) в Ленинском районе Астрахани.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии, по предварительным данным, машину “Рено”. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы», — сказал Русанов.

По его словам, предполагается, что данное нападение совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских.

Ранее неизвестные в Астрахани несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Полицейские скончались на месте, а нападавшие забрали их табельное оружие и скрылись. Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП. Известно, что нападавшие передвигались на «Газели».

По факту убийства двух патрульных возбуждено уголовное дело по ст.317, п."б ч.4 ст. 226, ч.2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).