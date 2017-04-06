Один человек пострадал в результате столкновения иномарки с КамАЗом на востоке Москвы
На востоке столицы столкнулись легковой и грузовой автомобили, пострадал один из водителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
На востоке столицы столкнулись легковой и грузовой автомобили, пострадал один из водителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В районе д. 82 на шоссе Энтузиастов легковой автомобиль марки Nissan совершил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП пострадал водителей Nissan», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.