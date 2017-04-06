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07:48 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один человек пострадал в результате столкновения иномарки с КамАЗом на востоке Москвы

На востоке столицы столкнулись легковой и грузовой автомобили, пострадал один из водителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В районе д. 82 на шоссе Энтузиастов легковой автомобиль марки Nissan совершил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП пострадал водителей Nissan», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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