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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Люди Путина нашли нефть в Амуре

Накануне активисты Хабаровского отделения Народного Фронта, совместно с министерством природных ресурсов Хабаровского края и специалистами краевого управления регионального государственного контроля и лицензирования посетили место разлива нефтепродуктов в районе впадения в Амур реки Курча — Мурча. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном отделении ОНФ.

В Хабаровске установилась теплая погода, снег с береговой линии практически сошел и появилась возможность оценить масштабы ущерба, нанесенного природе во время сброса нефтепродуктов. В составе делегации находились эксперты из лаборатории краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, взявшие с места происшествия образцы воды и почв. Во время осмотра выяснилось, что, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, проверки и возбужденные следователями уголовные дела, из ливневого коллектора в Амур продолжают поступать нефтепродукты, а масштабы загрязнения, по результатам визуального осмотра, — сотни кубометров грунта.

«Сегодня определялся участок прибрежной зоны, который подвергся загрязнению нефтепродуктами для последующей рекультивации. К ней, в принципе, можно было приступить с самого начала, когда разлив был только обнаружен. Однако и на сегодняшний день никто не готов взять на себя ответственность за загрязнение и даже признать загрязнённой подведомственную территорию. Это и вызывает сложности. В частности, несогласованность действий природоохранных структур», — рассказал Владимир Сидоров, руководитель центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса Хабаровского регионального отделения ОНФ. «Судя по всему, речь идёт о системной проблеме, которая “всплывает” из года в год и постоянно вносит свой негативный вклад в экологическое состояние реки Амур и побережья. Нынешней весной мы стараемся сдвинуть решение с мёртвой точки. Однако до сих пор не удаётся выявить источник загрязнения», — подчеркнул Сидоров.

Нефтепродукты относятся к самому высокому классу опасности среди загрязняющих природу веществ. Попадание их в воду, особенно в Амур — одну из крупнейших рек планеты, и тем более систематические сбросы, это проблема регионального масштаба. Ниже по течению реки находится город Комсомольск-на-Амуре и город Николаевск-на-Амуре, несколько крупных районных центров и сельских поселений. Для почти одного миллиона человек, Амур — единственный источник питьевой воды. Нефтепродукты заражают и рыбу, в том числе промысловых пород, оказывают в целом негативное влияние на экосистемы реки. С началом весенних паводков ситуация только усугубится. Прибывающая вода начнет вымывать нефтепродукты из пораженной береговой линии, что только увеличит масштаб катастрофы.

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