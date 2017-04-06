Люди Путина нашли нефть в Амуре

В Хабаровске установилась теплая погода, снег с береговой линии практически сошел и появилась возможность оценить масштабы ущерба, нанесенного природе во время сброса нефтепродуктов. В составе делегации находились эксперты из лаборатории краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, взявшие с места происшествия образцы воды и почв. Во время осмотра выяснилось, что, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, проверки и возбужденные следователями уголовные дела, из ливневого коллектора в Амур продолжают поступать нефтепродукты, а масштабы загрязнения, по результатам визуального осмотра, — сотни кубометров грунта.

«Сегодня определялся участок прибрежной зоны, который подвергся загрязнению нефтепродуктами для последующей рекультивации. К ней, в принципе, можно было приступить с самого начала, когда разлив был только обнаружен. Однако и на сегодняшний день никто не готов взять на себя ответственность за загрязнение и даже признать загрязнённой подведомственную территорию. Это и вызывает сложности. В частности, несогласованность действий природоохранных структур», — рассказал Владимир Сидоров, руководитель центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса Хабаровского регионального отделения ОНФ. «Судя по всему, речь идёт о системной проблеме, которая “всплывает” из года в год и постоянно вносит свой негативный вклад в экологическое состояние реки Амур и побережья. Нынешней весной мы стараемся сдвинуть решение с мёртвой точки. Однако до сих пор не удаётся выявить источник загрязнения», — подчеркнул Сидоров.