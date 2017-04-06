Приморские пчеловоды бьют тревогу в связи с резким падежом пчелиных семей. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Сергей Охонько опытный пасечник. После зимовки выставляет ульи из темного омшаника на открытую площадку. Солнце заставит пчел быстрее проснуться. Первые заботы хозяина медоносного роя — обработать корпуса пчелиных домов, поставить пластины от клещей, пересмотреть рамки и подсчитать потери. Хотя у Сергея они минимальны, если сравнивать с прошлым годом. А вот у его соседей более масштабные.

Сергей Охонько, пчеловод-любитель: «Я знаю шестерых человек, у которых пчелы погибли в большом количестве. Более 80 процентов. Из 50 семей три выжили. Из восемнадцати — пять».

Такой урон пчеловоды объясняют несколькими причинами. Ранним завершением липового медосбора. Пасечники просто не смогли обеспечить ульи питанием. Плюс серьезно помешала погода. Прошлогодний «Лайонрок» принес в край такое количество влаги, что ее испарения проникли в пчелиные дома, вырастив на их стенках грибок.

Николай Ермишкин, пчеловод-любитель: «Я больше, чем уверен: когда они сейчас чистят подмор, то он у них весь в плесени. То есть это говорит о влажности. Это основной враг зимой».

Официальный учет ущерба пасечники Арсеньева не ведут. Но с похожей проблемой сегодня столкнулись пчеловоды Октябрьского, Пограничного, Яковлевского и Анучинского районов края. Чтобы восстановить численность медоносных семейств, теперь нужно время — не меньше года. А потому на богатый урожай полезной сладости в этом сезоне пасечники особо не рассчитывают.