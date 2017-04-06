Пьяный лихач, взяв чужой автомобиль, устроил ДТП на трамвайных путях в Хабаровске

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Выпивший автолюбитель, решивший прокатиться на чужом автомобиле, устроил ДТП на одной из хабаровских улиц. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки, одна из машин перевернулась на бок, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Юлия Трейгер. ДТП произошло 5 апреля, около полуночи. Столкновение произошло на улице Краснореченской, между остановками Сурикова и Заводской. После удара, оба автомобиля откинуло в сторону, выбросив на трамвайные пути. По словам Юлии Трейгер, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Авария произошла по вине водителя Mazda Bongo. Мужчина, 1986 года рождения, врезался в Honda Civic. Удар был настолько сильным, что микроавтобус, которым управлял виновник ДТП, завалился на бок. На водителя уже составлен административный материал. Несмотря на то, что в результате столкновения автомобиль перевернулся, мужчина отделался ушибом носа. Водитель Honda Civic был трезв, и он отделался ушибами мягких тканей лица, — сообщила Юлия Трейгер.

При этом, мало того, что виновник аварии сел за руль пьяным, так еще и сам автомобиль принадлежал совсем другому человеку.

— Mazda Bongo не принадлежала виновнику аварии. Мужчина взял автомобиль покататься у своего знакомого. При этом у него не было полиса ОСАГО. Поэтому микроавтобус водителю придется восстанавливать за свой счет, а ремонт Honda Civic оплатит страховая компания, — добавила Юлия Трейгер.