В Иркутске задержан подозреваемый в разбоях на цветочные салоны

Иркутские полицейские задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойных нападениях на цветочные павильоны. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло 4 апреля поздно вечером. В Октябрьском районе Иркутска из салона цветов открыто похитили имущество. По словам флориста, вошедший под видом покупателя злоумышленник, угрожая ножом, забрал имеющуюся выручку, а также смартфон потерпевшей. Через полчаса от налета пострадал еще один цветочный павильон.

В район происшествий выехали полицейские. Вскоре бдительные сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного молодого человека, который заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться. Во время преследования он вел себя крайне агрессивно, размахивал ножом и угрожал ранить полицейского. Избежать травм помогла хорошая физподготовка правоохранителей.

Пытаясь уйти от стражей порядка, парень забрался на крышу двухэтажного жилого дома, где и был задержан экипажем вневедомственной охраны. Выяснилось, что в тот же вечер он предпринял безуспешную попытку украсть сейф из организации, работником которой он ранее являлся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранта могут заключить под стражу. Этот вопрос сейчас решается.