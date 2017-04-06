Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив»
«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
04:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Малолетняя хабаровчанка, на голову которой упал шифер, сейчас в реанимации

Девочку готовят к переводу в обычную палату.

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Потерпевший ребенок, на голову которого накануне упал кусок шифера, в настоящее время находится в отделении реанимации во второй краевой больнице. Девочку прооперировали и уже готовят к переводу в нейрохирургическое отделение, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача ККБ № 2 Наталья Гараева.

— Девочка сейчас в реанимации, но, в общем-то она уже готова к переводу в обычную палату в нейрохирургическом отделении. Ребенок находится в сознании. Школьница обратилась в приемное отделение вчера примерно в 16.37 часов по местному времени, в тот же день ее взяли на операцию. У потерпевшей тяжелая черепно-мозговая травма, эпидуральная гематома, перелом костей, загрязненные раны. Однако твердая оболочка мозга не повреждена. Но травму, конечно, ребенок получил серьезную, поэтому операция заняла достаточно много времени. Сейчас состоянии школьницы стабильное, — рассказала Наталья Гараева.

Напомним, огромный кусок шифера упал на голову 7-летнего ребенка с крыши пятиэтажного дома № 32 на улице Лермонтова в Центральном районе Хабаровска в минувший вторник, 4 апреля, днем. Пострадавшую школьницу в оперативном порядке доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Похолодание и вероятность осадков сохранится сегодня в Хабаровске
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Трамп: «Мы уничтожим ИГ и защитим цивилизацию»
В Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса и фуры
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь