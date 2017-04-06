Малолетняя хабаровчанка, на голову которой упал шифер, сейчас в реанимации
Девочку готовят к переводу в обычную палату.
Девочку готовят к переводу в обычную палату.
Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.
Потерпевший ребенок, на голову которого накануне упал кусок шифера, в настоящее время находится в отделении реанимации во второй краевой больнице. Девочку прооперировали и уже готовят к переводу в нейрохирургическое отделение, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача ККБ № 2 Наталья Гараева.
— Девочка сейчас в реанимации, но, в
Напомним, огромный кусок шифера упал на голову 7-летнего ребенка с крыши пятиэтажного дома № 32 на улице Лермонтова в Центральном районе Хабаровска в минувший вторник, 4 апреля, днем. Пострадавшую школьницу в оперативном порядке доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2.