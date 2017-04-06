Малолетняя хабаровчанка, на голову которой упал шифер, сейчас в реанимации

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Потерпевший ребенок, на голову которого накануне упал кусок шифера, в настоящее время находится в отделении реанимации во второй краевой больнице. Девочку прооперировали и уже готовят к переводу в нейрохирургическое отделение, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача ККБ № 2 Наталья Гараева.

— Девочка сейчас в реанимации, но, в общем-то она уже готова к переводу в обычную палату в нейрохирургическом отделении. Ребенок находится в сознании. Школьница обратилась в приемное отделение вчера примерно в 16.37 часов по местному времени, в тот же день ее взяли на операцию. У потерпевшей тяжелая черепно-мозговая травма, эпидуральная гематома, перелом костей, загрязненные раны. Однако твердая оболочка мозга не повреждена. Но травму, конечно, ребенок получил серьезную, поэтому операция заняла достаточно много времени. Сейчас состоянии школьницы стабильное, — рассказала Наталья Гараева.

Напомним, огромный кусок шифера упал на голову 7-летнего ребенка с крыши пятиэтажного дома № 32 на улице Лермонтова в Центральном районе Хабаровска в минувший вторник, 4 апреля, днем. Пострадавшую школьницу в оперативном порядке доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2.