Миллионную пенсию незаконно получила жительница Приморья
В Приморье перед судом предстанет бывшая сотрудница отдела кадров одного из городских предприятий, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Приморье перед судом предстанет бывшая сотрудница отдела кадров одного из городских предприятий, об этом сообщает ИА «Дейта».
62-летнюю женщину обвиняют в совершении должностного преступления. В ходе следствия установлено, что женщина, являясь сотрудником отдела кадров и достоверно зная процедуру оформления назначения пенсии и перечень необходимых для этого документов, в марте 1997 года оформила пенсионную выплату на подставное лицо, предоставив гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки гражданина.
Выяснилось, что женщина, введя в заблуждение сотрудников службы социального обеспечения, незаконно получала пенсию на протяжении 19 лет.
Ущерб превысил 911 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Ирина Петрова.