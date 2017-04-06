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05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллионную пенсию незаконно получила жительница Приморья

В Приморье перед судом предстанет бывшая сотрудница отдела кадров одного из городских предприятий, об этом сообщает ИА «Дейта».

62-летнюю женщину обвиняют в совершении должностного преступления. В ходе следствия установлено, что женщина, являясь сотрудником отдела кадров и достоверно зная процедуру оформления назначения пенсии и перечень необходимых для этого документов, в марте 1997 года оформила пенсионную выплату на подставное лицо, предоставив гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки гражданина.

Выяснилось, что женщина, введя в заблуждение сотрудников службы социального обеспечения, незаконно получала пенсию на протяжении 19 лет.

Ущерб превысил 911 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ирина Петрова.

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