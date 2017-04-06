Вынесен приговор жителю Екатеринбурга, напавшему на таксиста

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 8 июля 2014 года злоумышленник возле жилого дома по улице Вилонова сел в такси, стал оскорблять водителя, после чего избил шофера, и угрожая ножом, пригрозил убийством.

Суд назначил Новосёлову два года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 4 апреля екатеринбургские следователи предъявили обвинение двум молодым людям, задержанным за нападения на водителей такси в уральской столице.