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04:34 (мск), источник: РИА Новости

Раненный в Астрахани боец Росгвардии находится в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Один из раненных в Астрахани сотрудников Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое бойцов уже дают показания, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Источник: РИА Новости

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из напавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.

«Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, двое уже дают показания по делу», — пояснил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.

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