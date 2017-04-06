Раненный в Астрахани боец Росгвардии находится в тяжелом состоянии

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из напавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.
«Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, двое уже дают показания по делу», — пояснил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает