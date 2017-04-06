Без шансов: КамАЗ всмятку раздавил легковой автомобиль на окраине Хабаровска

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Крупная авария, в ходе которой КамАЗ превратил в груду металла легковой автомобиль, произошла на окраине Хабаровска. По данным очевидцев, в результате ДТП погиб водитель иномарки, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальные сети.

Информация о ДТП появилась в группе dtp_khv в социальной сети Instagram. Авария произошла утром на трассе Хабаровск — Владивосток, в 18 км от дальневосточной столицы.

По заверению очевидцев, легковой автомобиль двигался с большой скоростью. При повороте машина выехала на встречную полосу, не заметив проезжающий КамАЗ. Водитель грузовика не успел затормозить и после столкновения с легковушкой, вылетел с дороги.

По предварительной информации в ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что на место происшествия выехала оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.