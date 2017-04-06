Новые жертвы маленьких вампиров появились в Хабаровске

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Весенняя угроза — энцефалитные клещи — активизируются в Хабаровске и его окрестностях всё больше и больше. Еще два горожанина обратились в травмпункт после укуса клещей. Насекомые активизировались из-за раннего потепления, сообщил корр. ИА AmurMedia заведующий травмпунктом ККБ № 2 Сергей Русин.

Ранее редакция сообщала, что первый укушенный клещом горожанин был зарегистрирован в конце марта.

— Один из пострадавших был укушен в пригороде, другой — непосредственно здесь, в Хабаровске. Столь ранняя активность насекомых объясняется теплой погодой в этом году, — объяснил Сергей Русин.

По мнению доктора Русина, кратковременное нынешнее похолодание вполне вероятно несколько снизит активность опасных «кровопийц».

— Сейчас немного похолодало, поэтому, возможно, и клещи станут не такими активными. Но тем не менее, меры предосторожности соблюдать необходимо в обязательном порядке, — предупредил врач.