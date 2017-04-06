В Приморье ищут водителя, залившего 4 км трассы Седанка-Патрокл нефтепродуктами

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Водителя автомобиля, разлившего нефтепродукты на 4 км трассы Седанка-Патрокл 4 апреля, ищут в Приморье. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города, на устранение маслянистого пятна, из-за которого произошла серия ДТП, потребовалось четыре КамАЗа песка.

Напомним, три ДТП с участием двух машин в каждом произошло на трассе Седанка-Патрокл на отрезке от Фадеевской развязки до поворота на Снеговую падь по направлению в сторону в сторону Седанки. Участники аварии сообщили сотрудникам ГИБДД, что причиной ДТП стало маслянистое пятно, возможно, мазута, которое было раскатано по трассе. На скользкой поверхности асфальта водители не справились с управлением, в результате чего и случилась авария, повлекшая за собой следующие. В связи с этим трасса была закрыта, всех водителей отправляли в объезд.

На место ДТП прибыли сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Рабочие смыли мазут с асфальта, а затем засыпали участок дороги песком. После этого на трассе выставили предупреждающие дорожные знаки «Скользкая дорога» и открыли движение.

Теперь разобраться, кто залил трассу нефтепродуктами, предстоит полиции. Стоит отметить, что на этом участке дороги есть камеры видеонаблюдения, которые могут помочь в поиске виновника.