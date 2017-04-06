В Приморье ищут водителя, залившего 4 км трассы Седанка-Патрокл нефтепродуктами
Четыре КамАЗа песка потребовалось на засыпку маслянистого пятна,
Четыре КамАЗа песка потребовалось на засыпку маслянистого пятна,
Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.
Водителя автомобиля, разлившего нефтепродукты на 4 км трассы
Напомним, три ДТП с участием двух машин в каждом произошло на трассе
На место ДТП прибыли сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Рабочие смыли мазут с асфальта, а затем засыпали участок дороги песком. После этого на трассе выставили предупреждающие дорожные знаки «Скользкая дорога» и открыли движение.
Теперь разобраться, кто залил трассу нефтепродуктами, предстоит полиции. Стоит отметить, что на этом участке дороги есть камеры видеонаблюдения, которые могут помочь в поиске виновника.