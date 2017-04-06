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08:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском разбойник в маске ограбил женщину

Мужчина напал на женщину в её квартире.

Это случилось около десяти часов вечера 4 апреля. В квартиру дома на улице Советской в городе Барабинске ворвался неизвестный в маске, избил 37-летнюю хозяйку и отобрал сумочку и деньги. «Разбогател» разбойник на 2 700 рублей, а вот сесть может надолго. Потерпевшая сообщила об инциденте в полицию, и она через 8 минут уже была на месте.

Сотрудникам «угро» удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний безработный житель Барабинска, ранее судимый. Он признался в содеянном. Уголовное дело за грабеж возбуждено, местонахождение унесенной сумки и денег устанавливается, — сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

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