Стиральную машину и телевизор похитил житель Хабаровского края

Технику мужчина планировал оставить у себя. Ранее безработный фигурант дважды был судим. Сейчас 39-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Похищенные вещи вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.