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05:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Стиральную машину и телевизор похитил житель Хабаровского края

В поселке Кенай обокрали местных жителей. Злоумышленник вскрыл замок входной двери и вынес стиральную машину и телевизор. Ущерб составил свыше десяти тысяч рублей.

Технику мужчина планировал оставить у себя. Ранее безработный фигурант дважды был судим. Сейчас 39-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Похищенные вещи вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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