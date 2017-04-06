Стиральную машину и телевизор похитил житель Хабаровского края
В поселке Кенай обокрали местных жителей. Злоумышленник вскрыл замок входной двери и вынес стиральную машину и телевизор. Ущерб составил свыше десяти тысяч рублей.
В поселке Кенай обокрали местных жителей. Злоумышленник вскрыл замок входной двери и вынес стиральную машину и телевизор. Ущерб составил свыше десяти тысяч рублей.
Технику мужчина планировал оставить у себя. Ранее безработный фигурант дважды был судим. Сейчас 39-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Похищенные вещи вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на