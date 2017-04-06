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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

Группа приморских туристов осталась без паспортов в китайском городе Мишань

Группа приморских туристов осталась без паспортов в китайском городе Мишань — это приграничная провинция Хэйлунцзян. Документы потеряла представитель турфирмы. Как удалось вернуть приморцев из-за границы?

Источник: Вести Приморье

Все произошло по дороге с обзорной экскурсии по городу Мишань. Сумка с документами 34 приморских туристов находилась у руководителя группы. После прогулки она возвращалась в гостиницу на такси. Пропажу паспортов обнаружила уже в своем номере и сразу же позвонила китайскому гиду.

Гу Куньлунь, переводчик: «Когда они мне сообщили, я сильно занервничал. Ведь это был их последний день в Мишане, и через несколько часов они должны были уезжать в Россию. Поэтому сразу сообщил обо всем в полицию».

Лю Яфэн, заместитель начальника отделения полиции города Мишань: «Они рассказали, что оставили сумку с документами в такси. Это и стало нашей основной зацепкой».

Но найти паспорта оказалось не так легко. Женщина не смогла вспомнить номер машины такси. Полицейским пришлось его искать по всему городу — для этого даже дали объявления на радио и в социальных сетях. К поискам подключились сотни человек.

Ли Бао, водитель такси: «Я увидел объявление о пропаже документов в официальном аккаунте местной полиции. Решил его скопировать и разметить в группе таксистов в вичате. Уже через несколько минут мой коллега прочел это сообщение и вернул паспорта».

Приморские туристы смогли вернуться на родину в этот же день. Во время специальной церемонии они еще раз поблагодарили полицейских и местных жителей за помощь в поиске документов.

Зоя Васильева, туристка: «Большое спасибо китайской стороне, что так быстро нашли нам документы, благодарю!».

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