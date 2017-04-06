Более 20 лет заключения получили грабители, нападавшие на отделения почты в Приангарье

В Иркутске вынесли приговор членам преступной группировки, которые в течение двух лет нападали на почтовые отделения в Аларском, Заларинском и Черемховском районах. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, лидера банды приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его двоим подельникам назначили к 8,5 и 4 годам лишения свободы.

Напомним, злоумышленников задержали летом 2015 года сразу же после совершения очередного нападения. Как установили следственные органы, они создали вооружённую преступную группу, чтобы грабить людей и различные организации. Каждый из членов группировки выполнял свою роль. Они заранее готовились к нападениям — подыскивали объект, выбирали орудия преступления, автомобильную и мотоциклетную технику. Для конспирации налётчики использовали маски, перчатки и камуфлированную одежду. Доказано, что они совершили около десятка особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято пять единиц оружия, в том числе обрезы и пистолет, переделанный из травматического в боевой, а также боеприпасы к ним.