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05:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 20 лет заключения получили грабители, нападавшие на отделения почты в Приангарье

В Иркутске осудили банду грабителей, укравших почти 1 млн рублей.

В Иркутске вынесли приговор членам преступной группировки, которые в течение двух лет нападали на почтовые отделения в Аларском, Заларинском и Черемховском районах. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, лидера банды приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его двоим подельникам назначили к 8,5 и 4 годам лишения свободы.

Напомним, злоумышленников задержали летом 2015 года сразу же после совершения очередного нападения. Как установили следственные органы, они создали вооружённую преступную группу, чтобы грабить людей и различные организации. Каждый из членов группировки выполнял свою роль. Они заранее готовились к нападениям — подыскивали объект, выбирали орудия преступления, автомобильную и мотоциклетную технику. Для конспирации налётчики использовали маски, перчатки и камуфлированную одежду. Доказано, что они совершили около десятка особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято пять единиц оружия, в том числе обрезы и пистолет, переделанный из травматического в боевой, а также боеприпасы к ним.

Следствие длилось около года. В ноябре 2016 года материалы уголовного дела, возбуждённого по статье 209 УК РФ «Бандитизм», были переданы в прокуратуру, после чего направлены для рассмотрения по существу в Иркутский областной суд. За это время следователи отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области собрали все доказательства вины подсудимых. Для этого были допрошены более ста человек, проживающих в отдалённых сельских районах, проведены около 30 криминалистических экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психиатрическая и биологическая. Исследования подтвердили причастность подсудимых к преступной деятельности, ущерб от которой составил более миллиона рублей. Для возмещения причинённого материального вреда наложены аресты на имущество обвиняемых. Кроме того, часть похищенных денежных средств обнаружена и изъята при задержании злоумышленников.

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