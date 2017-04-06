Большинство раненых в ДТП с автобусом под Рязанью являются жителями Калмыкии

«У нас пока есть списки с именами, фамилиями и описаниями травм всех пассажиров автобуса. Предположительно, большая часть пострадавших — это жители Калмыкии, которые возвращались из Москвы», — сказали в МЧС.

По данным ведомства, автобус принадлежит предприятию из Калмыкии ООО «Транс-Тур Элиста».

Столкновение пассажирского автобуса Москва — Элиста и грузовика произошло в 23:20 мск 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, среди пострадавших восемь детей. Один человек на данный момент находится в реанимации.