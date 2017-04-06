В Новосибирской области мужчина сгорел вместе с половиной дома

В Новосибирской области мужчина сгорел вместе с домом, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительной информации, частный дом загорелся ночью 4 апреля в селе Ташара Мошковского района. Когда пожарные разбирали завалы, то обнаружили тело 58-летнего мужчины — хозяина дома. После проведения экспертизы было установлено, что мужчина погиб от отравления угарным газом.

«Мужчина проживал в доме со своей матерью, в то же время в ночь происшествия последняя ночевала у соседей. Дом, где произошло происшествие, является двухквартирным. Проживающие во второй квартире лица в ту ночь по месту жительства отсутствовали», — рассказали следователи.

Дом двухквартирный, вторая часть лишь частично пострадала от огня, и все благодаря работе пожарных.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Проводится процессуальная проверка.