В Новосибирской области мужчина сгорел вместе с половиной дома
Пожар произошел в Мошковском районе области, погиб 58-летинй хозяин дома, проводится проверка, рассказали в СК.
Пожар произошел в Мошковском районе области, погиб 58-летинй хозяин дома, проводится проверка, рассказали в СК.
В Новосибирской области мужчина сгорел вместе с домом, об этом сообщает
По предварительной информации, частный дом загорелся ночью 4 апреля в селе Ташара Мошковского района. Когда пожарные разбирали завалы, то обнаружили тело 58-летнего мужчины — хозяина дома. После проведения экспертизы было установлено, что мужчина погиб от отравления угарным газом.
«Мужчина проживал в доме со своей матерью, в то же время в ночь происшествия последняя ночевала у соседей. Дом, где произошло происшествие, является двухквартирным. Проживающие во второй квартире лица в ту ночь по месту жительства отсутствовали», — рассказали следователи.
Дом двухквартирный, вторая часть лишь частично пострадала от огня, и все благодаря работе пожарных.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Проводится процессуальная проверка.