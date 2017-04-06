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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Пять пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжелом состоянии

Пять человек из 31, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы администрации Михайловского района.

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении, около 30 человек были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.

«В больнице сейчас 31 человек — из автобуса и водитель грузовика. Одного ребенка забрали, отец забрал. Всего восемь детей, с учетом того, которого забрали. У детей тяжелых травм нет — ушибы, ссадины. Пять человек в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за пассажирами из Элисты специально прибыл автобус.

«Десять человек с незначительными травмами готовы выехать на нем. Четыре человека уже убыли своим транспортом — за ними приехали родственники», — уточнил диспетчер.

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