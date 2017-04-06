Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Стала известна причина смерти российского сенатора в Петербурге
В России готовят «гаражную амнистию»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Евгений Плющенко: Сотникова готова пахать, я в нее верю
Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
05:33 (мск), источник: ТАСС

Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Рязанью, мог уснуть за рулем

РЯЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Рязанью, мог уснуть за рулем или пойти на обгон, что повлекло ДТП. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Рязанской области.

«Водитель выехал на полосу встречного движения. Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке. Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон», — сказал собеседник агентства.

Столкновение пассажирского автобуса Москва — Элиста и грузовика произошло в 23:20 мск 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в реанимации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РФ внесла в СБ ООН свой проект резолюции по расследованию инцидента в Идлибе
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Трамп: «Мы уничтожим ИГ и защитим цивилизацию»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь