Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Рязанью, мог уснуть за рулем

«Водитель выехал на полосу встречного движения. Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке. Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон», — сказал собеседник агентства.

Столкновение пассажирского автобуса Москва — Элиста и грузовика произошло в 23:20 мск 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в реанимации.