В Слюдянском районе полиция ищет очевидцев смертельного ДТП
В аварии погиб один человек.
В аварии погиб один человек.
Полиция Слюдянского района разыскивает очевидцев смертельной аварии, сообщает
Дорожная трагедия произошла 18 марта около 12 часов на 87 км трассы Р-258 «Байкал»
Полиция просит очевидцев аварии обратиться в отдел МВД России по Слюдянскому району для установления объективной картины произошедшего. Сообщить о себе можно следователю отдела МВД России по Слюдянскому району Екатерине Владимировне Гетмановой по телефону: 89041195156.