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05:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Слюдянском районе полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

В аварии погиб один человек.

Полиция Слюдянского района разыскивает очевидцев смертельной аварии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла 18 марта около 12 часов на 87 км трассы Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита. Водитель автомобиля HYUNDAI, следовавшего из Иркутска, врезался в попутный грузовик «КАМАЗ», проводящий дорожные работы по очистке барьерного ограждения. В результате ДТП погиб мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении легковушки.

Полиция просит очевидцев аварии обратиться в отдел МВД России по Слюдянскому району для установления объективной картины произошедшего. Сообщить о себе можно следователю отдела МВД России по Слюдянскому району Екатерине Владимировне Гетмановой по телефону: 89041195156.

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