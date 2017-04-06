В Слюдянском районе полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

Полиция Слюдянского района разыскивает очевидцев смертельной аварии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла 18 марта около 12 часов на 87 км трассы Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита. Водитель автомобиля HYUNDAI, следовавшего из Иркутска, врезался в попутный грузовик «КАМАЗ», проводящий дорожные работы по очистке барьерного ограждения. В результате ДТП погиб мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении легковушки.

Полиция просит очевидцев аварии обратиться в отдел МВД России по Слюдянскому району для установления объективной картины произошедшего. Сообщить о себе можно следователю отдела МВД России по Слюдянскому району Екатерине Владимировне Гетмановой по телефону: 89041195156.