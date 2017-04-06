В Уфе сотрудница центра соцподдержки помогла сыну похитить 100 тысяч

В башкирской столице на скамье подсудимых оказалась одна из руководителей республиканского центра социальной поддержки населения, а также ее сын — обоим вменялось мошенничество.

Оказалось, что молодой человек пытался получить социальную выплату — 100 000 рублей, которая полагается некоторым категориям малоимущих. Вот только таковым уфимец не являлся. Тогда он подделал справку о доходах, указав зарплату ниже прожиточного минимум, и обратился с бумагой в центр соцподдержки.

А тут к делу подключилась его мать: женщина всячески способствовала решению вопроса в пользу сына, и, в частности, велела своей коллеге принять документы на оформление. В итоге парень получил деньги, но когда махинацию родственников разоблачили, ему пришлось все вернуть.