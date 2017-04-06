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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудница центра соцподдержки помогла сыну похитить 100 тысяч

Суд вынес обвинительный приговор.

В башкирской столице на скамье подсудимых оказалась одна из руководителей республиканского центра социальной поддержки населения, а также ее сын — обоим вменялось мошенничество.

Оказалось, что молодой человек пытался получить социальную выплату — 100 000 рублей, которая полагается некоторым категориям малоимущих. Вот только таковым уфимец не являлся. Тогда он подделал справку о доходах, указав зарплату ниже прожиточного минимум, и обратился с бумагой в центр соцподдержки.

А тут к делу подключилась его мать: женщина всячески способствовала решению вопроса в пользу сына, и, в частности, велела своей коллеге принять документы на оформление. В итоге парень получил деньги, но когда махинацию родственников разоблачили, ему пришлось все вернуть.

— В суде мать и сын вину не признали, однако хватило иных доказательств. За мошенничество молодому человеку назначен штраф, а его мать за пособничество получила условный срок, — отметили в пресс-службе Калининского районного суда Уфы.

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