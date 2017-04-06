Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика. За пассажирами выехал автобус из Элисты.

«По последним данным, убыли (из больницы) 18 человек. В больнице остаются 13 человек, из них, по уточненной информации, один — в тяжелом состоянии. Из 18 уехавших: 15 человек, в том числе пять детей, выехали на автобусе в Элисту, три человек, среди них один ребенок — на автомобиле в Москву», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди тех, кто находится в больнице — водитель грузовика MAN.