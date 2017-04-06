Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив»
«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
06:08 (мск), источник: РИА Новости

Росгвардия подтвердила, что Ленинский район Астрахани оцеплен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Росгвардия подтвердила, что Ленинский район Астрахани полностью оцеплен после нападения на бойцов ведомства, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район расположен к северу от центра города, там живут около 150 тысяч человек (около трети населения города).

«Оцеплен Ленинский район, там же произошло убийство полицейских 4 апреля. Дополнительных сил туда не привлекали, так как уже с 4-го числа правоохранители находятся в степени розыска лиц, причастных к нападению на пост ДПС», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника агентства в правоохранительных органах региона, была найдена брошенной машина Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По его словам, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения. Еще один из нападавших ранен, им, предварительно, оказался Нурбол Саспанов. В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт ранения одного из нападавших.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Омерзительно!». Европейцы о реакции властей на взрывы в Петербурге
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Трамп: «Мы уничтожим ИГ и защитим цивилизацию»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь