Участники массового ДТП на ул. Брянской устроили потасовку

В Красноярске водители и пассажиры устроили потасовку после массового ДТП с пострадавшими. Инцидент произошел вечером 5 апреля на перекрестке ул. Обороны и ул. Брянской.

По данным ГИБДД, участниками аварии стали автомобили Honda, Toyota и Kia. Кто именно спровоцировал столкновение, не уточняется. В полиции добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка Toyota, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщину доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что виновником аварии был водитель Toyota, который якобы тоже был «под наркотиками». В соцсетях красноярцы рассказали, что мужчина пытался сбежать с места происшествия и угрожал пистолетом, после чего завязалась потасовка. Однако в полиции заявили, что водитель иномарки был трезв, при этом подтвердив информацию о конфликте.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.