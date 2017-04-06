В Новосибирске автомобиль на парковке сбил двухлетнего ребенка, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла вечером 5 апреля во дворе дома на улице Экваторной. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» выезжал с дворовой стоянки и сбил 2-летнего мальчика. Сам водитель пояснил, что снял автомобиль с ручного тормоза, отчего тот чуть откатился назад.

«В этот момент он услышал крик стоявшей рядом женщины (она припарковала рядом свой автомобиль), остановился и сдал назад. Оказалось, что он совершил наезд на ребенка, который находился около автомобиля (толкнул его автомобилем). Водитель перед началом движения ребенка не заметил», — отметили в ГИБДД.

Малыша госпитализировали с тупой травмой живота и ушибом печени. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.