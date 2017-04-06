Члены мясной ОПГ задержаны в Приморье
В Приморье задержаны члены организованной преступной группировки, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Приморье задержаны члены организованной преступной группировки, об этом сообщает ИА «Дейта».
Подозреваемые в совершении 10 краж, которые были объявлены в федеральный розыск, задержаны на территории Приморского края сотрудниками МВД Якутии.
Злоумышленники покинули пределы республики в конце 2016 года, желая избежать уголовного наказания за совершение серии краж в составе организованной группы.
В ходе предварительного следствия было установлено, что с 2014 по 2015 год задержанные в составе организованной группы совершили 10 краж домашнего скота на территории Хангаласского района республики Саха. Мясо они продавали частным лицам. Ущерб составил более полумиллиона рублей.
В настоящий момент задержанные находятся под арестом. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ирина Петрова.