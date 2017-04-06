Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ: Питерский смертник странно себя вел перед терактом
СМИ: появилась новая версия о взрыве в метро Петербурга
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Евгений Плющенко: Сотникова готова пахать, я в нее верю
Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
06:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Члены мясной ОПГ задержаны в Приморье

В Приморье задержаны члены организованной преступной группировки, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Подозреваемые в совершении 10 краж, которые были объявлены в федеральный розыск, задержаны на территории Приморского края сотрудниками МВД Якутии.

Злоумышленники покинули пределы республики в конце 2016 года, желая избежать уголовного наказания за совершение серии краж в составе организованной группы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с 2014 по 2015 год задержанные в составе организованной группы совершили 10 краж домашнего скота на территории Хангаласского района республики Саха. Мясо они продавали частным лицам. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

В настоящий момент задержанные находятся под арестом. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Члены мясной ОПГ задержаны в Приморье
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Трамп: «Мы уничтожим ИГ и защитим цивилизацию»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь