Сбитая полицейским у «Золотой Нивы» женщина скончалась в больнице
Женщина, сбитая сотрудником МВД в Октябрьском районе Новосибирска, скончалась в больнице, сообщили VN.ru в
Женщина, сбитая сотрудником МВД в Октябрьском районе Новосибирска, скончалась в больнице, сообщили VN.ru в
Инцидент произошел пятого апреля в 16:30 у дома № 239 по улице Бориса Богаткова. Сотрудник одного из подразделений управления МВД России на личном легковом автомобиле ехал на службу и сбил женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Уточняется, что 26-летний водитель оказал пострадавшей первую помощь и вызвал скорую. Позже стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь пациентки.
— В целях всестороннего и объективного расследования происшествия в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В случае установления вины сотрудника полиции он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, — сообщили VN.ru в
В соцсетях нашлись свидетели, однако их мнения о степени вины участников происшествия кардинально разошлись. «Я видел все от начала и до конца. Этот парень передо мной ехал. Он успевал уйти в сторону, если бы она не споткнулась, осталась бы жива!» — написал Владимир Зорин в паблике «АСТ-54». Еще один подписчик Денис Адамчук заметил: «Сам лично был и видел своими глазами, как это случилось. Сама виновата, скорость была небольшая, сама бежала на автобус или куда там под колеса».
В январе 2013 года в Новосибирске произошло резонансное ДТП с участием инспектора Госавтоинспекции Алексея Мозго. Управляя машиной в пьяном виде, он сбил на остановке «Бетонный завод» 19-летнюю Нину Шестакову и ее 20-летнего жениха Александра Черепанова. В результате девушка скончалась. Жена Мозго пыталась доказать, что за рулем была она — молодой матери не грозило бы слишком серьезное наказание. Однако суд признал виновным