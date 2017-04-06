Сбитая полицейским у «Золотой Нивы» женщина скончалась в больнице

Инцидент произошел пятого апреля в 16:30 у дома № 239 по улице Бориса Богаткова. Сотрудник одного из подразделений управления МВД России на личном легковом автомобиле ехал на службу и сбил женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Уточняется, что 26-летний водитель оказал пострадавшей первую помощь и вызвал скорую. Позже стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь пациентки.

— В целях всестороннего и объективного расследования происшествия в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В случае установления вины сотрудника полиции он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства. Также там обратили внимание на то, что именно пожилые люди чаще всего становятся участниками подобных ДТП.

В соцсетях нашлись свидетели, однако их мнения о степени вины участников происшествия кардинально разошлись. «Я видел все от начала и до конца. Этот парень передо мной ехал. Он успевал уйти в сторону, если бы она не споткнулась, осталась бы жива!» — написал Владимир Зорин в паблике «АСТ-54». Еще один подписчик Денис Адамчук заметил: «Сам лично был и видел своими глазами, как это случилось. Сама виновата, скорость была небольшая, сама бежала на автобус или куда там под колеса».