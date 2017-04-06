Челябинец, задушивший возлюбленную бельевой веревкой, предстанет перед судом
Со слов обвиняемого, женщина его постоянно унижала.
Со слов обвиняемого, женщина его постоянно унижала.
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство своей сожительницы
Завершено расследование дела в отношении жителя Челябинска, который в ночь на 22 января задушил женщину, с которой проживал. Пара в очередной раз повздорила, однако вместо аргументов, мужчина взял с пола бельевую веревку, накинул ее даме на шею, пару раз обернул и стал затягивать концы, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. Осознав, что сожительница мертва, злоумышленник сходил в магазин за бутылкой водки, распил ее и рассказал о содеянном соседу, с которым они вместе вызвали полицию.
«Сначала мужчина сделал явку с повинной, а теперь отказывается от нее. Ранее говорил, что сожительница его регулярно оскорбляла, чем и вывела из себя. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”. Дело передано на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру», — рассказал старший следователь Виталий Чухарев.
Известно, что мужчина многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и неуплату алиментов. Потерпевшая также была судима, так как убила своего предыдущего кавалера.
Ольга Плеханова.