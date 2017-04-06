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07:08 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец, задушивший возлюбленную бельевой веревкой, предстанет перед судом

Со слов обвиняемого, женщина его постоянно унижала.

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство своей сожительницы из-за высказанных ему претензий — преступление было совершено в ходе пьяной ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении жителя Челябинска, который в ночь на 22 января задушил женщину, с которой проживал. Пара в очередной раз повздорила, однако вместо аргументов, мужчина взял с пола бельевую веревку, накинул ее даме на шею, пару раз обернул и стал затягивать концы, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. Осознав, что сожительница мертва, злоумышленник сходил в магазин за бутылкой водки, распил ее и рассказал о содеянном соседу, с которым они вместе вызвали полицию.

«Сначала мужчина сделал явку с повинной, а теперь отказывается от нее. Ранее говорил, что сожительница его регулярно оскорбляла, чем и вывела из себя. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”. Дело передано на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру», — рассказал старший следователь Виталий Чухарев.

Известно, что мужчина многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и неуплату алиментов. Потерпевшая также была судима, так как убила своего предыдущего кавалера.

Ольга Плеханова.

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