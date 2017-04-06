Громкое убийство под Ровно: суд отпустил подозреваемого под домашний арест
Решение принял Ровненский городской суд.
Решение принял Ровненский городской суд.
Ровненский городской суд отпустил под домашний арест тернопольского прокурора Игоря Чайку, который подозревается в убийстве мачехи — адвоката Виты Шаблий, а также нападении на собственного отца.
Об этом пишет 24 канал.
Отмечается, что Чайка признался в убийстве, но заявил, что его действия были самозащитой.
«Я добровольно пришел. Продолжается досудебное расследование. Свою правоту докажу, что я не виноват в рамках закона», — заявил он.
Кроме того, подозреваемый уверяет, что его отец, который работал в правоохранительных органах, вел себя агрессивно.
Как сообщал «Обозреватель», Чайка, которого три дня разыскивали правоохранители как подозреваемого в убийстве