Громкое убийство под Ровно: суд отпустил подозреваемого под домашний арест

Ровненский городской суд отпустил под домашний арест тернопольского прокурора Игоря Чайку, который подозревается в убийстве мачехи — адвоката Виты Шаблий, а также нападении на собственного отца.

Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что Чайка признался в убийстве, но заявил, что его действия были самозащитой.

«Я добровольно пришел. Продолжается досудебное расследование. Свою правоту докажу, что я не виноват в рамках закона», — заявил он.

Кроме того, подозреваемый уверяет, что его отец, который работал в правоохранительных органах, вел себя агрессивно.