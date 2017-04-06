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06:36 (мск), источник: РИА Новости

В Астрахани нашли мертвым злоумышленника, напавшего на пост Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Один из напавших на пост Росгвардии в Астрахани, которого ранили правоохранители, найден мертвым, судя по всему, его бросили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

«Раненный бойцами Росгвардии нападавший был найден мертвым. По всей видимости, его бросил третий подозреваемый в нападении на бойцов Росгвардии. Предварительно, это Нурбол Саспанов», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Саспанов был ранен в перестрелке с правоохранителями.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие также причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из разыскиваемых по делу об убийстве 4 апреля. По словам источника РИА Новости, правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. Ликвидированный нападавший был опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

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