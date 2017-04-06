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06:44 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемые в убийстве и нападении на полицейских в Астрахани ликвидированы

АСТРАХАНЬ, 6 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Преступники, расстрелявшие 4 апреля двух сотрудников ГИБДД и напавшие в ночь на четверг на сотрудников Росгвардии в Астрахани, ликвидированы в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в управлении Росгвардии по Астраханской области.

«Преступники, расстрелявшие 4 апреля двух сотрудников ГИБДД и напавшие сегодня ночью на сотрудников Росгвардии, ликвидированы. Они были окружены нашими сотрудниками и убиты в рамках спецоперации. Таким образом, все четыре преступника ликвидированы», — сказали в управлении.

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По информации областного УМВД, в ночь на четверг при попытке остановить автомобиль в рамках розыскных мероприятий примерно в 01:40 (00:40 мск) по местному времени неизвестные открыли огонь по сотрудникам Росгвардии. Были ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Ответным огнем был убит один из нападавших, еще один ранен. Предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейский во вторник.

4 апреля примерно в 00:27 по местному времени в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, семь человек были объявлены в розыск, из них четверо — в международный. МВД РФ ранее объявило вознаграждение в 1 млн рублей за любые сведения о местонахождении подозреваемых.

Власти Астраханской области приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших полицейских в размере одного млн рублей. Также глава региона Александр Жилкин заявил, что к убийству сотрудников ГИБДД причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

Комментарии
1
Сергей Донцов
собакам, собачья смерть.
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